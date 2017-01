Pål Ellingsen ute med ny låt

Det kommer fram i en pressemelding fra plateselskapet FAJo Music. Ellingsen har siden sommeren 2016 vært signert til plateselskapet.

Artisten slapp sitt sjette album i 2016, men har på ingen måte hvilt på laurbærene siden da. Nå har «Ein Sang Te» blitt sluppet, blant annet på Spotify.

Sømnaveringen har siden 1991, hvor det hele startet med singelen hans «Livets Karnival», spilt musikk og utgivelsene hans har kommet med jevne mellomrom.

I tillegg til musikk har Ellingsen også vært fagbokforfatter i Gyldendal forlag og førstelektor ved avdeling for helse-og sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Ellingsen selv uttaler til BAnett at en retur til Sømna i konsertsammenheng ikke er en fremmed tanke, men at alt kommer an på tid.

– Jeg kan ikke love noenting enda, men det er en mulighet. Det avhenger litt av tid og responsen på det jeg har sluppet ut, sier han.