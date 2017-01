Torghatten band vekker «det gamle dyret» til livs

Tirsdag la Torghatten band ut en statusoppdatering på facebook-siden sin.

«2017 kan bli et morsomt år for oss...vi oppdaget plutselig at vi har stor bursdagsfeiring i løpet av året..40 ÅRS JUBILEUM!!!!!!!!!HÆ!!!!!!!!!!!!!! Det vil bli markert...garantert!!!! Ellers så hadde vi planer om et kraftig fremstøt i løpet av vinteren. Det måtte vi legge død...men vi lover å komme heftig og begeistret tilbake etterhvert..vi øver..kvesser plektrer..trommestikker...og stemmebånd. Det er nye og nygamle spennende ting på gang. Selv om vi har vekket det gamle "Dyret" til livs igjen har vi hele tiden hatt som formål å spille på få og utvalgte jobber..som samtidig passer inn i våre ellers travle musikalske liv. Og vi koser oss virkelig når vi får lov å spille for dere!!! Plutselig er vi der igjen..!!!!»

Skal markere jubileum

Men hva betyr så det? Vi ringer vokalist Rolf Leander Pedersen for en kommentar.

– Vi vil ikke gå ut noe mer enn som så. Det er alt for løse tråder foreløpig. Jeg kan ikke si noe konkret, annet enn at vi har jubileum, vi hadde vår første spilling i desember 1977, sier han.

– Og?

– Det skal markeres, hvordan er fortsatt bare løse tanker, står han på.

Første konsert i 1977

Dagens Torghatten band består av Pedersen, sambandet-keyboardist Terje Tranås, Arnt Strøsmnes og Gunnar Pedersen på gitar, Sigve Skjelsvik på bass og Sveinung Bratland på trommer.

Fra den opprinnelige besetningen i 1977 er Rolf Leander Pedersen, Arnt Strømsnes, Gunnar Pedersen og Sigve Skjelsvik med i dagens band.

Bandet ble dannet høsten det året, og den første konserten ble på «Kinolokalet» i Brønnøysund.

Forhånds anno '77

Før konserten bragte Brønnøysunds Avis som seg hør og bør en forhåndsomtale. under vignetten «Nytt velspillende danseorkester».

«I Brønnøysund dukker det i disse dager opp et nytt danseorkester som bærer det meget lokale navn «Torghatten».

Gunnar Pedersen er initiativtaker til dannelsen av «Torghatten», og har solid bakgrunn fra orkestre både her og i nordligere deler av landet.

Å kalle orkesteret nytt er vel en sannhet med modifikasjoner. Alle medlemmene i orkesteret har i en eller annen sammenheng stått på scenen med andre band i distriktet.

Vi var tilstede på en øvelse forelden, etter den timen vi hadde til rådighet under en gjennomkjøring av reportoaret er det bare å fastslå at orkesteret kommer til å trekke opp nivået på det lokale dansemusikk-markedet. Reportoaret spenner seg over hele det register som publikum i dag krever.. / - gammeldans, svensktopplåter og populærmusikk fra Shadows til Smokie.

- Vi spiller musikk for publikum fra 16-60 år, sier en av medlemmene.

Vi ønsker denne tilvekten velkommen til det lokale musikkliv, og for de som er nysjerrige etter å høre «Torghatten» vil de ta spranget ut på scenen de nærmeste dagene.»

Dette skrev avisens utsendte torsdag 15. desember i 1977.