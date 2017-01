Hekla Stålstrenga-albumet "Ventetid" er nominert i viseklassen i musikkprisutdelingen.

- Fantastisk hyggelig å bli nominert til spellemannprisen! sier Trond-Viggo Solås, som er bassist i bandet. Hekla Stålstrenga brukte også Solås' studio i Brønnøysund da de spilte inn "Ventetid".

Spilt inn i Brønnøysund

- Litt ekstra hyggelig er det også at halve platen er spilt inn her i Brønnøysund hos Sørneset Produksjon... Viseklassen i år er jo fylt av sterke artister, så det blir veldig spennende! Uansett hvordan utfallet blir, er det selvfølgelig en ære og stor stas å bli nominert, sier Solås.

Han kom hjem igjen til Brønnøysund torsdag kveld og forteller at Hekla Stålstrenga har vært samlet i Tromsø for å jobbe med nye låter.

- Årene fremover kommer til å bli spennende!

Konkurrerer med Bjella

Nominasjonene til Spellemannsprisen 2016 ble offentliggjort torsdag. Prisene deles ut i Oslo lørdag 28. januar 2017, under et todelt arrangement: ett på Sentralen og ett på Sentrum Scene. Begge sendes direkte i NRKs kanaler.

Hekla Stålstrengas "Ventetid" har fire konkurrenter i viseklassen:

* "Her bor" av Frida Ånnevik

* "Marte Wulff" av Marte Wulff

* "Unsongs" av Moddi

* "Gode liv" av Stein Torleif Bjella

Bjella ligger godt an før utdelingen: I tillegg til viser er han nominert i klassene årets album og årets tekstforfatter, i tillegg til at Bård Ingebrigtsen fra Namsos er nominert til årets produsent for sin innsats på Bjellas "Gode liv" og flere andre plater. Også Karpe Diem er nominert i fire klasser.