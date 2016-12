Rekordår for Brønnøy kino

– Vi har passert 11.400 publikum på kinoen, sier John-Andreas Lorentzen.

Dette er bedre enn noe år siden 1991. I 1990 og 1991 var det nemlig over 15.000 som besøkte kinoen hvert år. Toppårene for kinoen før 2016 har vært 1990, 1991, 1992, 1993 og 2013. Dette betyr at besøkstallene for kinoen i 2016 er de tredje beste siden kinoen åpnet for 26 år siden.

Julefilmer slår an

Lorentzen tar en nærmere titt på årets kinotall for BAnett.

Årets uten sidestykke mest sette film er også klar.

– «Snekker Andersen og Julenissen» er sett 1.305 ganger. Det gjør den til tidenes mest sette film i Brønnøy, og den slår er «Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa» fra 2013, sier Lorentzen.

Tror på flere

De 1.305 er fordelt over 20 forestillinger, i underkant av 65 per forestilling. Kinosalen i Brønnøy (som også er kommunestyresal) har plass til 81 publikum, så det er altså godt besøkte forestillinger.

Lorentzen har tro på at tallene øker noe i årets siste dager.

– Vi har jo flere forestillinger med blant annet «Star Wars - Rogue One» i romjula, og kjører nok et par til nyåret også, sier han.

Helt konge «Kongens nei» er en film man er nødt til å se.

Dessuten har fire av de seks forestillingene med den siste Star Wars-filmen vært fullsatte. I snitt har det vært hele 71 besøkende på hver eneste forestilling av denne filmen.

Han tror at kinoens død er sterkt overdrevet.

– Streamingen ble heller ikke dødsstøtet for kinoen, konstaterer han.

1,3 milliarder kroner i Norge

Også i Norge som helhet er det økende kinobesøk. Dagbladet skriver at kinoåret 2016 så langt har 12,5 millioner solgte kinobilletter. Av disse er 2,9 millioner til norske filmer, som også tar seierspallen med «Kongens nei» (707 108), «Snekker Andersen og julenissen» (438 781) og «Børning 2» (435 891).

Avisen skriver at vi må tilbake til 2003 for å se lignende tall i Norge, da ga «Nemo», «Ringenes Herre: Atter en konge», «James Bond: Die another day» og «Pirates of the Caribbean» høye besøkstall.

– Totalomsetningen er på 1,3 milliarder kroner, så dette ser bra ut. Vi har passert fjoråret for lengst. Norge har de store filmene som når bredden, men med mellom 20 og 30 produksjoner i året, har vi også smalere filmer. Slik skal det være, sier administrerende direktør, Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino til Dagbladet.

«Kongens nei»-premieren var utsolgt i Brønnøy kino Om besøket i Brønnøysund er noe å gå etter kan storfilmen blir årets publikumsvinner.