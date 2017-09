Jevn kamp om de tre siste stortingsplassene i Nordland

TV-kanalen har gjennomført en rekke målinger gjennom valgkampen. Basert på et snitt av dem har de satt opp en oversikt over hvem som ligger an til å bli direkte valgt til Stortinget før de 19 utjevningsmandatene skal fordeles.

Ifølge prognoser fra TV2 ser følgende nordlandspolitikere ut til å få plass på Stortinget:

Arbeiderpartiet: Eirik Selnæs Sivertsen og Åsunn Lyngedal

Høyre: Margunn Ebbesen

Fremskrittspartiet: Kjell-Børge Freiberg

Senterpartiet: Wilfred Nordlund

Det vil si at det blir en jevn kamp om de siste tre plassene.