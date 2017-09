Prøver å holde Ap-skansen

Denne uken har arbeideiderpartiets fjerdekandidat i Nordland Rita Lekang besøkt Brønnøy og Sømna. Dette sammen med LOs 1.sekretær Peggy Hessen Følsvik. Lekang føler seg nå langt fra trygg på at stortingsvalget faktisk fører henne inn på tinget.

- Jeg må jobbe for det, og det skal jeg gjøre til siste time, konstaterer hun på BAnetts spørsmål.

Inkluderer utdanning som viktigst

Ved stortingsvalget i 2013, tok Arbeiderpartiet med sin oppslutning på 35,1 prosent fire mandat i Nordland. Dermed kunne både Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren og Kjell-Idar Juvik benke seg i Stortinget. Men i siste valgmåling gjort av In fact i uke 29 presentert av Poll of polls , får Arbeiderpartiet kun en oppslutning på 26,8 prosent. Et fall på 8,3 prosent fra 2013.

Det er hevdet at Arbeiderpartiets fokus på arbeid for alle, er feilslått.

-Problemet for Arbeiderpartiet, er at stadig færre velgere ser ut til å være enige i at arbeid er den viktigste politiske saken, skriver NRK som bringer en eierskapsundersøkelse Norstat har gjennomført for NRK i august. Her svarer et flertall av de spurte at skole er den viktigste saken, mens kategorien øko/arbeid scorer til en femteplass.

-Har Arbeiderpartiet valgt riktig valgkampstrategi, eller bør det gjøres endringer?

-Vi må stå på for den strategien vi har valgt, og få frem våre hjertesaker utdanning og at arbeid for alle er jobb nummer én, sier Lekang som dermed selv inkluderer utdanning som viktigste sak.

Jonas Gahr Støre (Ap) utelukker ikke å starte regjering alene etter valget. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil helst være med på laget, og har nektet å kommentere et slikt scenario.

- Bør Ap signalisere at dere ikke vil inn i samarbeid med Sp?

-Det har Gahr-Støre svart på. Når valget er avholdt vil det være naturlig å se på hva som er fornuftig å gjøre, sier Lekang.

Sp fra én til kanskje tre

I Sandnessjøen står Senterpartiets tredjekandidat i Nordland, vevelstadordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) på stand i dag, sammen med partiets førstekandidat Willfred Nordlund. Partiet rir bølgen etter gode målinger som har vist 20-tallet både nasjonalt og i Nordland.

På siste Nord fact måling for Nordland i uke 29, har partiet 18,8 prosent oppslutning, noe som scorer 1,4 prosent over Høyres. Oppsiktsvekkende sett i lys av at Senterpartiet kun fikk 6,9 prosent av stemmene ved forrige stortingsvalg i Nordland, og 1 utjevningsmandat som sikret Janne Sjelmo Nordås plass.

- Det var bare så vidt vi kom inn, konstaterer Bøkestad Andreassen som nå står i en helt annen situasjon, og kan koste på seg å kommentere sine egne muligheter som partiets tredjekandidat i 2017.

-Det må fortsatt gå endel oppover før vi blir tre Sp-representanter fra Nordland på tinget, og det er slett ikke sikkert det blir sånn. Men det er ivertfall realistisk at vi blir mer en bare én. Slik det ligger an akkurat nå, ser det ut til at det blir to Sp-representanter fra Nordland. Men mye kan forandre seg til valget avholdes, sier Bøkestad Andreassen.

Må ta mandatet fra noen

Partiets andrekandidat Siv Mossleth uttrykte under sitt besøk på Helgeland rehabilitering i Sømna stor optimisme for å få inn Bøkestad-Andreassen på tinget.

-Jeg uttalte meg da ut fra målingen fra 23. august, hvor Sp oppnådde 21,5 prosent. Da skulle vi bare ytterligere noen få prosentpoeng opp til 25-tallet for å få inn tredjekandidaten vår Bøkestad-Andreassen også. Vi må jo ta mandatet fra noen, så det vil innebære at andre partier -som foreksempel Høyre mister oppslutning ytterligere, konstaterer hun. I uke 23 lå Høyre helt nede på 16- tallet, mens Ap scoret 26,8 prosent.

Mossleth føler seg uansett rimelig trygg på egen stortingsplass som Sp Nordlands andrekandidat.

- Ut fra målingene som er gjort, så er jeg inne. Vi har hatt 14 prosent økning siden forrige valg, så det er en veldig spennende periode for partiet. Etter nominasjonen i fjor så var det vårt mål å få inn to på tinget. Men det reviderte vi i vår; målet er å få inn tre, konstaterer hun.