Google kan se alt du gjør på internett på en liste

Det er stor sannsynlighet for at du som leser dette benytter deg, eller har benyttet deg, av en eller flere av Google sine tjenester. Mange tar nemlig i bruk Google på flere forskjellige måter, og all aktiviteten din på Google lagres.

Hos mange er det grunn nok i seg selv til å bil bekymret. Google hevder dog at innsamlingen av informasjonen er for å gjøre deres tjenester bedre for brukeren .

Søkbar liste

Informasjonen over din aktivitet på Google-baserte tjenester ligger i Google-funksjonen Min Aktivitet . Der er det også mulig å se en oversikt over alle Youtube-filmer du har sett, dersom du er logget inn med din Google-konto på Youtube.

Om du benytter deg av Google-tjenester vil det også være mulig å se hvor du har vært på spesielle tidspunkter og datoer.

Slik sletter du informasjonen