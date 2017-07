BIL tok sølv i Östersund

BILs G16-lag har gjort det strålende i Östersund denne uken.

Laget gikk ubeseiret igjennom seks kamper fram til kveldens finale. Der ble imidlertid hjemmelaget IFK Östersund for sterke og vant 3-0, dessverre etter en klar håndsrekning av dommeren.

Alle målene kom i første omgang. Kampen ble i praksis avgjort på to minutter. Og en klar dommerfeil ødela all spenning i kampen. IFKÖ tok ledelsen 1-0 etter ti minutter på en corner, der målscoreren fikk stå helt alene inne i BILs 5-meter.

Feil å vise ut Benjamin

To minutter senere ble BIL-stopper Benjamin Martinsen feilaktig utvist. Finalen ble streamet på turneringens hjemmeside, og reprisen viser at den nederlandske dommeren valgte feil farge på kortet.

BIL-spilleren er bak og kaster seg for å takle, han er sansynligvis også borti foten på den svenske angriperen. Men førstetouchen hans er for hard, så han ville ikke ha nådd ballen før keeper. Gult kort ville vært nok i massevis.

Et meget godt Östersund-lag fikk det dermed mye enklere, og finalen var ødelagt. 2-0 kom i det 15. minutt og 3-0 lå i nettet etter 23 minutter. Kampen varte i 2 x 25 og andre omgang ble en ren transportetappe. Men BIL-guttene skal ha all ære for innsatsen og prestasjonene denne uken og mottar velfortjente sølvmedajler i Storsjöcupen.

John Magnus ble matchvinner i to straffekonker

BIL vant gruppespillet etter å ha slått Selbu 1-0, Tangmoen 9-0 og spilt 0-0 mot Sjetne.

I sluttspillet er det vinn eller forsvinn som gjelder. I åttendelsfinalen ble det 2-1-seier mot Hitra, i kvarten ble Hommelvik slått med 4-1. Den ble avgjort på straffekonk, da det sto 0-0 etter full tid.

Semifinalen tidligere i dag ble også en skikkelig thriller.

BILs G16-lag vant semifinalethriller 1-1 etter full tid og ekstraomganger. Avgjort på straffesparkkonkurranse.

Orkla tok ledelsen 1-0 imot spillets gang. BIL presset på og lyktes til slutt med å utligne ved Eskil Svartis.

Det ble ikke flere mål, verken i ordinær tid på 2 x 25 min. eller 2 x 5 min. ekstraomganger. Så det måtte straffekonk til. Alle fire BIL-spillerne gjorde jobben, og John Magnus Tangen reddet Orklas tredje og fjerde straffe.

BIL har lånt to Dønna- og to Herøy-spillere, deriblant keeper Tangen. Han reddet den ene av straffene i gårsdagens straffekonk i kvartfinalen mot Hommelvik, og fulgte opp med å bli matchvinner i dagens semifinale.

BIL-guttene gikk altså ubeseiret inn i finalen og har bare sluppet inn to spillemål på seks kamper.

- Guttene har levert veldig gode kamper der de har lagt ned en solid jobb og løpt nesten over evne, roser Rune Saltnes som trener laget sammen med Lars Petter Svartis.

BIL-guttene samles for kamprop før det nederlandske dommerteamet blåser igang kampen.

1 min: BIL går rett i angrep på en ganske dårlig gressmatte.

2 min: Östersund kommer inn i 16-meteren, men innlegget blir klarert.

3 min: Frispark til IFKÖ fra 30 meter skrått hold. Innlegget klarerers og returen går høyt over og utenfor.

4 min: IFKÖ angriper på høyresiden, nytt innlegg, klareres på bakstanga via en angriper til utspill.

5 min. Hjemmelaget har startet best.

5 min: BIL står høyt og presser helt oppe på 16-meteren.

6 min: Spillet foregår på IFKÖs halvdel.

6 min: BILs første sjanse, heading over.

7 min: De blåhvite har overtatt initiativet.

7 min: Svensk kontring, alene med keeper går skuddet fra skrått hold utenfor på lengste.

8 min: BIL kommer til 16-meteren, men takles.

8 min: Det svinger nå, IFKÖ i angrep igjen.

9 min: Svensk gjennombruddspasning på høyre. Innlegget sleves ut til corner.

10 min: 1-0 til Östersund. Corneren ender på foten til Karl Larsson som alene rett foran setter ballen mellom beina på John Magnus Tangen.

12 min: IFKÖ gjennombrudd i midten, spissen blir hindret og dommeren blåser frispark. Nederlenderen bedømmer at det er siste mann og målsjanse, og gir rødt kort til BIL-stopper Benjamin Martinsen.

Nå blir det tøft for BIL, som må spille de siste 38 minuttene ti mot elleve.

15 min: 2-0 til Östersund. Jacob Johnsson skyter fra 16-meteren. John Magnus Tangen får hånden på ballen, men den spretter opp i nettaket. Tangen gjorde en mesterlig redning på den første avslutningen i samme angrep.

18 min: BIL kommer seg opp i banen og har et innkast midt på IFKÖs halvdel.

20 min: Ny IFKÖ-sjanse, Tangen redder.

22 min: Hjemmelaget kjører kampen fullstendig nå. Får spille småspill inne i 16-meter.

23 min: 3-0. Karl Larsson smeller ballen i nettet fra 16 meteren.

24 min: IFKÖ spiller "power play" rundt BILs 16-meter, for å bruke et ishockey-begrep.

25 min: Nytt svensk innlegg, denne gang fra venstre, finner en medspiller som får vendt opp, skuddet går like utenfor.

25 min: Omgangen avsluttes med et BIL-frispark som slås over IFKÖs mål fra 45 meter.

IFK Östersund - BIL 3-0 PAUSE

Andre omgang er i gang.

26 min: IFKØ går rett i angrep og scorer nesten igjen.

Finalen streames live på turneringens hjemmeside. I pausen ble høydepunktene fra første omgang vist. Bildene viser at utvisningen var feil. BIL-spilleren er bak og kaster seg for å takle, han er sansynligvis også borti foten på den svenske angriperen. Men førstetouchen hans er for hard, så han ville ikke ha nådd ballen før keeper. Gult kort ville vært nok i massevis.

32 min: Ny stor IFKÖ-sjanse. Gjennombrudd på venstrekanten innlegg og skudd fra åtte-ni meter høyt over.

35 min: BIL sliter med å komme seg inn på IFKÖs banehalvdel.

42 min: BIL skal ha honnør for ikke å gi opp. Spillerne jobber godt og prøver å gå i angrep. Men det er veldig vanskelig med en mann mindre.

44 min: For IFK er det jo bare snakk om å få tiden tll å gå. Hjemmelaget har sluppet opp trykket.

48 min: BIL kommer seg inn i IFKÖs 16-meter, men keeper snapper ballen.

50 min: Der er kampen over. BIL-spillerne får sine velfortjente sølvmedajler etter strålende innsats i Storsjöcupen.