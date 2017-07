Nå skal det bygges ut på Snefrid Nord

Prosjektet har en estimert utbyggingskostnad på 1,2 milliarder kroner. Utvinnbare ressurser er anslått til omlag fem milliarder kubikkmeter gass.

- Gode ringvirkninger

- Det betyr mye for Helgeland at rettighetshaverne har tatt denne beslutningen. Nå begynner vi å se gode ringvirkninger av Aasta Hansteen-plattformen og viktigheten av oppbygging av god infrastruktur med Polarled, sier stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H).

Og fortsetter:

- Utbyggingen styrker lønnsomheten i Hansten- og Polarled-prosjektene, sier hun.

- Dette viser at dette er en næring som har mange år foran seg, og som det er viktig at vi har politikere som sier ja til denne viktige næringen, fortsetter Ebbesen.

Produksjonsstart i 2019

Snefrid Nord er et gass- og kondensatfunn påvist i 2015 i utvinningstillatelse 218 nord i Norskehavet. Snefrid Nord ligger på i overkant av 1312 meters havdyp, om lag 300 kilometer fra fastlandet og 12 kilometer fra Aasta Hansteen-plattformen, som etter planen kommer i produksjon i fjerde kvartal 2018.

Snefrid Nord planlegges bygget ut med en produksjonsbrønn fra en satellitt som knyttes opp til den nye Aasta Hansteen-installasjonen. Fra Aasta Hansteen-plattformen vil kondensat eksporteres til markedet med båt, mens rikgass vil eksporteres gjennom rørledningen Polarled til Nyhamna i Møre og Romsdal.

Snefrid Nord planlegges satt i produksjon i fjerde kvartal 2019 med en produksjonsperiode anslått til 9 år.

Disse innehar rettighetene

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 218 er Statoil Petroleum AS (operatør, 51 pst.), Wintershall Norge AS (24 pst.), OMV (Norge) AS (15 pst.) og ConocoPhillips Scandinavia AS (10 pst.).