Altinn er best på nett

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har gjennomført en innbyggerundersøkelse for å høre folks mening om offentlige nettbaserte løsninger. Altinn kommer best ut med Skatteetaten og Lånekassen like bak.

Resultatet av undersøkelsen blir tatt godt imot hos Brønnøysundregistrene.

- Det er veldig hyggelig med god tilbakemelding. Spesielt hyggelig er det med tanke på at dette er en innbyggerundersøkelse, da Altinn har hatt mye fokus på næringslivet frem til nå. Samtidig er dette en fjær i hatten til de vel 40 etatene og over 300 kommunene som tilbyr tjenester via Altinn. Vi tolker resultatet dit at innbyggerne er fornøyde med at Altinn samler mange offentlige tjenester på ett sted og gjør mange prosesser enklere enn før. Ut på senhøsten vil vi også komme med et nytt mobilvennlig design i Altinn, noe som også vil øke brukeropplevelsen, sier kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo til BAnett.