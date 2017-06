Sykler Styrkeprøven

De er blant de mange deltakerne på løpet som kalles Den store styrkeprøven og har forberedt seg gjennom uttalige treningsøkter i vår.

Vil under 20 timer

Are har gjennomført rittet tre ganger tidligere, Bjørn Rino har syklet det én gang før mens Rune er førstereisgutt på turen og meget spent på hva han går til, forteller de.

- Vi har trent sammen for denne turen gleder oss stort til å ta fatt på turen som skal føre oss opp fjell og ned daler i Norges land i forhåpentligvis godt vær og medvind hele veien, sier Rune.

- Vi starter i 18 timers-gruppa og satser på og få heng på større lag som skal samme vei til Tigerstaden. En målsetting er å komme inn under 20 timer, og helst med god margin, men alt kan skje på turen, så vi får ta det som det kommer.

Ukulele og munnspill

Med seg på turen til Oslo har gutta med seg to arer som skal varte opp med mat og drikke og sørge for å holde humøret oppe når de største nedturene kommer.

- Gisle Brekke Arntzen og Håkon Nilsen har tatt med seg ukulele og munnspill og skal skape uforglemmelige øyeblikk langs E6-en det vil bli snakket lenge om i Trondheim/Oslo-miljøet. Det er en uunnværlig gjeng å ha med seg på turen, det er takket være gutta i bobilen at vi skal få oss en eventyrlig tur ned til Oslo, sier Rino, som også er takknemlig over at lokale bedrifter har sponset amatørlaget.

Laget oppdaterer ferden på facebook underveis.