Helse- og omsorgsministeren: - Alle kommuner skal ha en psykolog innen 2020

Regjeringen ønsker å øke fokuset på psykisk helse. Derfor har helse- og omsorgsminister Bent Høie på vegne av regjeringen fremmet et forslag som innebærer at alle landets kommuner skal få en egen psykolog innen 2020.

- Vil få raskere og bedre hjelp

– Vi har alle en psykisk helse. I dag er det for høy terskel for å få hjelp når man begynner å få psykiske helseutfordringer. Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og kunne løse ting på et tidligere tidspunkt, sier Høie.

Lovkravet skal gjelde fra 2020 for at kommunene skal rekke å opprette stillinger og rekruttere psykologene.

Antallet psykologer økt merkbart som et resultat av et rekrutteringstilskudd de siste årene. I 2013 var det 130 psykologer i 95 kommuner og bydeler. Nye tall viser at det nå er 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler, ifølge pressemeldingen.

– Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslage, sier Høie.

Dermed får også alle kommuner fysioterapeut, lege, sykepleier, jordmor og helsesøster fra 2018. Fra 2020 blir det i tillegg til psykolog stilt krav om at kommunene skal ha ergoterapeut og tannlege.

- Fornøyd med økning

- Vi er fornøyd med at antallet psykologer har økt. Men fortsatt mangler halvparten av kommunene våre psykolog. Nå gir vi dem et tydelig dytt i ryggen. Dette er kompetanse de trenger, sier helse- og omsorgsministeren.

Kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye mellom kommuner og innad i kommuner. Regjeringen har derfor startet arbeidet med reformen "Leve hele livet" der målet er at alle eldre skal få gode tjenester og hjelp til å mestre livet.

- De som arbeider i helse- og omsorgstjenesten gir mer enn omsorg. De behandler. De veileder. De hjelper mennesker til å mestre livet med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser. Ved å lovfeste tydelige krav til kompetanse sørger vi ikke bare for å bedre tjenester i dag. Vi ruster også kommunene for morgendagen, sier Bent Høie.

Lovproposisjonen inneholder flere forslag til endringer. Det er allerede slik at sykehusene har plikt til å veilede den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nå foreslår regjeringen at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få plikt til å veilede sykehusene. Det foreslås også at helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep tydeliggjøres.