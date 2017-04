Her er trafikkreglene du må følge som syklist

I en undersøkelse Respons analyse har utført på vegne av Statens vegvesen kommer flere interessante funn fram:

11 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at bilistene har vikeplikt for deg når du sykler over gangfelt.

Kun 67 prosent vet at de skal ta hensyn til fotgjengere.

50 prosent vet ikke at de kan sykle i kollektivfelt

32 prosent svarer at de bryter trafikkreglene bevisst.

12 syklister mistet livet i fjor

Nå som det er vår er sannsynligheten stor for at flere og flere syklister tar turen ut på veiene. Hvert år blir rundt ti av dem drept og rundt hundre hard skadet. I 2016 mistet 12 syklister livet i trafikken.

– Vi vet at syklister generelt har stor kunnskap om trafikkreglene, men vi er bekymret for de som ikke kan reglene og de som bevisst bryter dem. Vi ønsker ikke at det skal skje nye ulykker der syklister blir skadet eller drept. Derfor er det viktig at alle kjenner og følger trafikkreglene, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen.

Og legger til:

– Nå har vi tatt tak i noen av funnene fra undersøkelsen og laget korte animasjoner for å nå ut til enda flere gjennom flere kanaler og sosiale medier.

Se animasjonene i YouTube-videoen øverst.

Syklister har nesten alltid vikeplikt

Sykler du på gang-/sykkelveg eller fortau, har du alltid vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på annen veg.

Det er ulike regler for gang-/sykkelveg eller fortau og for sykkelfelt/vegbane. Det er kun når du sykler i kjørebanen eller i vegens sykkelfelt at du har samme rettigheter og plikter som en bilist. Da skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen)

Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsveg (skiltet vikeplikt)

Vikeplikt for gående i gangfelt

Lov å sykle i kollektivfelt

I byene er ikke alltid like god plass for syklister, og kan det være nyttig å vite at du har lov til å sykle i kollektivfelt. Ifølge undersøkelsen er det bare rundt halvparten av de spurte som vet det.

Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til busser. Hold deg bak, oppfordrer Vegvesenet.