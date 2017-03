Kari Anne snuser på en varaplass på tinget

Senterpartiet seiler i medvind. Varsel om kamp mot regjeringens reformpolitikk gir partiet over ti prosent på flere meningsmålinger. Oppslutningen har steget fire måneder på rad. På TV2s marsmåling får Sp 11,1 prosent. Det er den beste oppslutningen på 20 år.

I dag kunne partileder Trygve Slagsvold Vedum ønske velkommen til paritets største landsmøte noen sinne. Vevelstad-ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen er en del av Nordlands delegasjon i Trondheim.

- Her er det god stemning og kamplyst foran høstens valg. Vi har trua på hele landet, sier Andreassen, som er Sps tredjekandidat i Nordland.

Større enn H og FrP i Nord

Ifølge en pressemelding fra Nordland Senterparti reiste fylkespartiet til landsmøtet med klare krav og en svært god meningsmåling i bagasjen. Infacts måling for Nord-Norge viser at Sp får 18,8 prosents oppslutning i landsdelen. Det er mer enn begge regjeringspartiene Høyre og Frp.

Ved forrige valg fikk Sp én kandidat i Nordland, Janne Sjelmo Nordås fra Hattfjelldal. Fylkespartieder Svein Eggesvik, er klar på at det er to mål som gjelder foran høstens valg.

- Nordland Senterpartis klare mål er to på tinget til høsten og ny regjering. Dagens regjeringen har lagt opp til en omfattende sentralisering på de fleste samfunnsområder. Viktige tjenester for folk i hverdagen fjernes. Folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt. Nordland Senterparti reiser med 15 representanter og en observatør til Trondheim. Vi vil stille klare krav til gjennomslag for viktige saker i forhandlinger etter valget. Da oppnår vi en god Senterparti-profil i en ny regjeringsplattform, sier partileder Svein Eggesvik.

- Vinden har snudd

Nordås takket nei til renominasjon. Samferdselsråd Wilfred Nordlund er Nordland Sps nye toppkandidat. Deretter følger Siv Mossleth fra Saltdal og Kari Anne Bøkestad Andreassen. Dersom Sp får to representanter fra Nordland, er det duket for en varaplass til Vevelstad-ordføreren.

Hun mener partilederen traff blink med sin analyse i fredagens åpningstaletale.

- Våre politiske motstandere beskylder oss for å være populistisk. Det er ikke vi som har snudd kappen etter vinden, men vinden som har snudd. Det har nærmest blitt et nytt slagord her på landsmøtet, sier en kamplysten Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Hun har observatørstatus på landsmøtet.

- Nordland Sp valgte landsmøtedelegater i fjor, lenge før jeg listekandidater ble nominert. Så jeg ble ikke valgt da, men fikk være med som observatør da det er nyttig og lærerikt nå som jeg står på stortingslista, sier hun.

Kravliste fra Nordland Sp:

Sentraliseringa skal snu.

Innføre lokal forvalting av statens grunn i Nordland og Troms.

Bestandsmålene for rovvilt må reduseres for å bedre utnytte beite.

Utviklingen av arktisk mat og landbruk skal fortsette.

Gjeninnfør statlig støtte til store fylkesveiprosjekter og løft veivedlikeholdet.

Forsvaret må styrkes i nord.

Kommunene må få større del av verdiskapingen som havbruksnæringen genererer.

Oljefritt LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja).

Fisken tilhører folket i fellesskap og skal gi liv til kysten.

Akuttkirurgi og fødetilbud på alle sykehus. Vi blør ikke saktere i nord.