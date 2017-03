Nye regler: Avlusingsvann må tømmes minst 500 meter fra fiske- og rekefelt

Ifølge NRK skal fiskeriministeren nå innføre strengere regler for bruk av lusemidler som tilføres i fôret til oppdrettslaksen.

Det skal nå gå minst 6 måneder mellom behandlinger med flubenzuroner, og slike stoffer kan ikke brukes på lokaliteter som ligger nærmere enn 1.000 meter fra rekefelt.

- Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett. Disse reglene vil bidra til at vi får redusert påvirkning fra legemidlene på andre dyr som lever i miljøet rundt anleggene, sier fiskeriminister Per Sandberg til NRK.

Flubenzuroner er lakselusmidler, ifølge Miljødirektoratet.

Innfører forbudssoner

Det vil også innføres regler som forbyr tømming av vann tilsatt legemidler mot lakselus fra brønnbåt i og i nærheten av reke- og gytefelt. Tømming skal foregå minst 500 meter fra feltene, skriver NRK.

Tor Inge Larsen fra Brønnøysund anmeldte Marine Harvest fordi han mente kjemikalier som brukes i avlusing av oppdrettslaks førte til at rekene forsvant fra rekefeltene.

- Jeg stod faktisk og så på at de kom og ødela rekefeltene mine, og så kunne jeg ikke gjøre noen ting. Jeg var helt maktesløs, fortalte rekefisker han i Brennpunkt-dokumentaren «Lakseeventyret».

Ikke tilstrekkelig

Han mener forbudssonen på 500 meter som nå skal innføres ikke er tilstrekkelig.

- Jeg kan ikke forstå at de får slippe ut disse kjemikaliene i det hele tatt. Mener de med forbudssoner da at disse kjemikaliene virkelig er giftige? Hvorfor tillater de dem i det hele tatt da, sier Larsen til NRK.

Og legger til:

- Hvem vet akkurat hvor reka holder til? Vi har opplevd å fiske døde reker mye lenger unna enn 500 meter eller 1.000 meter. Dette er bare tull, sier Larsen.

Fiskeriminister Per Sandberg mener de nye reglene vil bidra til å hindre uakseptable miljøeffekter av legemidler brukt til behandling mot lakselus.

– Jeg mener det er riktig å sette krav for å ansvarliggjøre oppdretter i forhold til de negative miljøeffektene ved behandling mot lakselus. Dette er til fordel for miljøet og derfor også til fordel for hele næringen, sier han.

