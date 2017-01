Mange ville se på framtidige yrkesvalg

Yrkesmessa virket å være en populær happening blant unge og håpefulle elever ved Brønnøysund videregående skole samt inviterte 10.-klassinger fra hele regionen. Elevene var samlet i gymsalen for å snakke med representanter fra en rekke næringslivsaktører, det offentlige, politiet, Forsvaret, forskjellige videregående skoler i Nordland og Nord universitet.

Messesjef Sturla Johansen var fornøyd med oppmøtet så langt da BAnett var innom messa torsdag formiddag.

- Jeg er kjempeglad for at så mange fra det lokale næringslivet har møtt opp og tar ansvar. Det er samfunnsansvar de enkelte bedriftene bør ta for å vise fram næringslivet og de mulighetene vi har her.

Også elevene var fornøyde med utvalget av muligheter som messen bød på. Ole Birger Hammer, elev ved Brønnøysund videregående skole, forteller at han hadde fått orientert seg om mulighetene.

- Jeg gikk blant annet rundt og snakket med politiet, militærfolkene og de fra Torghatten Trafikkselskap, sier han.

