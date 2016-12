Dagen er kommet, i norske kjøkken skal det i dag lages julemat. For de som velger ribbe, er det én ting som gjelder: sprø svor.

Kjøkkensjef Ronny Solbakken ved var så vennlig å dele sine tips for ribbesteking for BAnetts lesere i fjor, så vi sier som i Grevinnen og hovmesteren: "Same procedure as every year!"