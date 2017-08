Best i klassen

Siden 2004 har Helge Vollan jobbet som byggeleder for Bernhard Olsen AS Nordbohus sin avdeling i Brønnøysund. Med fokus på kvalitet og heving av standard har han kunnet overlevere hus uten noen form for merknader. Æren for dette vil han dele med sine flinke tømrere.

Viktig med god kommunikasjon

– Jeg overtar husprosjekter når boligselger Bjarne Nyrud, årets boligselger for Norbohus fra 2011, har gjort sin del av jobben, forteller Vollan.

Da hendler det om å sette i gang prosjektet. Prosessen starter med et trekantmøte mellom selger, boligkunde og byggeleder. Deretter er det mye logistikk med bestillinger, planlegging i forhold til gangen i byggeprosjektet, kommunikasjon mellom leverandører, husbyggere, snekkere og kunden.

– Det hele er et puslespill av detaljer som skal gå opp, forklarer Vollan.

– Mot slutten av byggeprosjektet har en gjerne en totalgjennomgang av huset for å sjekke alle detaljer før en kan levere det nøkkelferdige huset til kunden, forteller Vollan.

– Snekkerne kan se seg litt blind på detaljer, og at det er her en kan oppdage detaljer som må rettes på før en gir huset ferdigstatus.

Snekkerne gjør den viktige jobben

En må kunne stole på at snekkerne kan levere kvalitet, ifølge Vollan.

- Våre snekkere har lang fartstid og kan sine saker. Det er tross alt de som gjennomfører byggearbeidet. Når vi kan levere hus med få eller ingen merknader skyldes dette at snekkerne gjør en god jobb, understreker Vollan.

Han ser det som sin oppgave å etterse at ting blir gjort både fagmessig og innenfor gjeldende normer.

– En annen ting som er svært viktig er det visuelle. Når en kommer inn i et hus ser en raskt hvis lister, fliselegging og andre detaljer ikke er gjort på en fagmessig måte. Det kan være så enkelt som en liten skade på en dørlist som kan ha oppstått underveis i byggeprosessen, som man må bytte ut, kommenterer Vollan.