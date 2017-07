Idéhus Helgeland er totalleverandøren for byggetjenester i Brønnøysund

Idéhus har eksistert i Norge i rundt 40 år. Nå er de representert i Brønnøysund gjennom Idéhus Helgeland, og er allerede i gang med flere byggeprosjekter. Lokalene ligger vis a vis Libris bokhandel i samme bygg som Bygg Teck AS.

Du har idéen og vi virkeliggjør den

Alle med idéer for små og store byggeprosjekter er velkommen for en samtale for å komme i gang. Idéhus Helgeland har fagfolk på de fleste felter og leverer nybygg, næringsbygg, ulike byggeoppdrag og småjobber.

– Vi har alle sertifikater og sentralgodkjenning som kreves for å være totalleverandør av byggetjenester, sier Jonas Slettvoll, selger for Idéhus Helgeland.

– Bygger vi for eksempel bad, har vi egne flisleggere, legger han til.

Slettvoll forteller at de gjerne ser at de som har boligplaner eller ruger på en idé for et byggeprosjekt ser det som naturlig å stikke innom kontoret til Idéhus Helgeland for å ta en prat. Han er entusiastisk i forhold til at de nå er en av aktørene innen bygg på Helgeland, og at de nå dekker åtte av kommunene i nærområdet.

Hvert hus er unikt

– Det er nesten ikke ett eneste hus som leveres uten at det er gjort større eller mindre endringer i forhold til kataloger, forteller Jonas Slettvoll.

– Hos oss kan du faktisk komme med en egentegnet skisse som utgangspunkt for ditt byggeprosjekt, forklarer han, og legger til:

– Vi leverer arkitekttjenester og ingeniørtjenester, og har fagfolk og snekkere med lang erfaring som kan virkeliggjøre din idé.

– Velger en et hus fra vår katalog kan dette selvfølgelig endres etter kundens ønske, forklarer han videre.

Som totalleverandør leverer Idéhus alle byggetekniske tjenester i forbindelse med byggeprosjektet.

– Det er en styrke for oss og kunne levere tjenester fra egne fagutdannede tømrere, malere eller flisleggere, sier Slettvoll, som nok har både logistikk og kvalitet i tankene.

Det ligger mye kompetanse i Idéhus, både lokalt og sentralt.

– Det er viktig for oss å komme tidlig i kontakt med kunden. Enten det er snakk om industribygg eller bolighus og andre prosjekter.

– Vi har fagfolk som både hjelper med det byggetekniske og det estetiske i byggeprosjektet, beroliger Slettvoll.