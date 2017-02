Slik får du Pluss

Brønnøysunds Avis har innført Pluss på nett. Det vil si at mange av nettsakene kun blir tilgjengelig for betalende abonnenter.

Slik virker det:

Hvem kan lese Pluss-saker?

Hvis du abonnerer på papiravisa eller e-avisa, så får du tilgang til Pluss-sakene. Alle abonnenter har tilgang til e-avis og Pluss.

Hvis du har lest e-avis, så har du allerede en brukerkonto.

Hvor finner jeg e-avisa?

Øverst til høyre på vår nettside er en lenke til e-avisa.

For å få enkel tilgang til e-avis på nettbrett eller mobil anbefaler vi vår app. Søk på "ebronnoysund" i App store på iPhone eller IPad eller på "ebronnoysunds" på Google Play dersom du bruker Android (Samsung-telefon eller lignende).

Hva trenger jeg for å få tilgang?

Du må ha en epostadresse. Og e-posten din må kobles til et abonnement. Send en mail til abonnement@banett.no eller ring Ring 75 01 84 00 og velg 2 (hverdager 8-16, lørdag 8-11) for å koble eposten til et abonnement.

Hvordan logger jeg meg inn?

Gå inn på vår Pluss-seksjon her og klikk på en av sakene. Følg så bruksanvisningen, alt etter om du er abonnent eller om du vil bli det. Trenger du hjelp? Ring 75 01 84 00 og velg 2 (hverdager 8-16, lørdag 8-11).