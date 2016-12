Se bilder av ferske sørhelgelendinger.

Nyfødte 2014 og 2015 Her er de nyeste hjerteknuserne som er sendt inn til lokalavisen!

Tidligere nyfødte (2012/2013)

Enda tidligere nyfødte her, her og her.

Du kan også finne bilder av våre yngste borgere ved å søke på barnets, eller foreldrenes, navn i søkefeltet øverst på nettsiden.

Send inn din egen hilsning her!